Kompleksowe rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów w sposób kompleksowy oznacza szczegółową analizę danych i informacji, a także podejmowanie odpowiednich decyzji i wdrażanie procedur mających na celu wyjście z sytuacji kryzysowej. W ten sposób problem zamieniany jest w wyzwanie, które o wiele łatwiej pokonać. Mimo iż w niektórych sektorach w przyszłości kompetencja ta może spadać (m.in. w energetyce), to będzie się wzmacniać w innych dziedzinach, np. usługach. Warto więc już teraz zainwestować w samorozwój i doszkalanie w związku z zarządzaniem oraz bezpieczeństwem organizacji. Mile widziane będą kursy związane z cyber-bezpieczeństwem oraz ochroną baz danych.



Kreatywność

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na ludzi posiadających ogromną kreatywność. Dotyczy to zwłaszcza branż związanych z mediami, w których przekaz ujednolicił się jedynie do sfery wizualnej. Szybko zmieniające się czasy i rynek pracy wymusza myślenie nieszablonowe oraz ekstrawaganckie. Kompetencja ta jest jedną z niewielu, których nie można się nauczyć. Z tego względu na rynku cały czas trwa deficyt ludzi kreatywnych i artystów, posiadających wrodzony talent. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinniśmy go rozwijać, np. biorąc udział w różnorodnych warsztatach.



Empatia

Empatia oraz szeroko pojmowana inteligencja emocjonalna to klucz do rozwiązywania konfliktów oraz współpracy międzyludzkiej. To cecha kluczowa u wszystkich przywódców, kierowników oraz szefów. Pożądana jest tak naprawdę na każdym szczeblu pracowniczym i na każdym stanowisku. Empatia potrzebna jest w pracy ukierunkowanej na klienta oraz pełnienie obowiązków społecznych. Wrażliwość na emocje innych pozwala na łagodzenie sporów oraz rozładowanie emocjonalne zespołu.



Samodzielność

Coraz więcej branż stawia na indywidualizm, a co za tym idzie - samodzielność na własnym stanowisku. Jednocześnie oznacza to wzrost zawodów wykonywanych zdalnie i większe zapotrzebowanie na ekspertów, którzy są w stanie podejmować w błyskawicznym czasie trafne decyzje. Wymóg tej kompetencji przynosi przede wszystkim dynamicznie zmieniająca się sytuacja w firmach oraz na rynku pracy. Już wkrótce portale pokroju Pracuj.pl zaroją się od ofert pracy dla osób wysoce decyzyjnych.