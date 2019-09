Uznanie szefa

Osoby elastyczne, czyli dostosowujące się do zmian i cały czas rozwijające się, są zdolne bardzo szybko zdobyć uznanie szefa. Wielu pracodawców ceni wykwalifikowane osoby o dużej wiedzy i podatności na przyswajanie jej. Dzięki sympatii opartej o szacunek możemy dużo skuteczniej negocjować ewentualne warunki premii bądź awansu. Co więcej, w ten sposób możemy liczyć na pierwszeństwo we wszelkich przedsięwzięciach związanych ze szkoleniami kadry pracowniczej.



Poszerzanie wiedzy i samorozwój

Elastyczność stanowi klucz do samorozwoju i ciągłego zwiększania wiedzy, zarówno specjalistycznej, jak i ogólnej. Dzięki niej nauka odbywa się łatwiej i oparta jest o praktyczne metody. W ten sposób możemy stać się wykwalifikowanym pracownikiem w bardzo krótkim czasie, który poradzi sobie nie tylko na swoim stanowisku, ale i na rynku pracy. Elastyczność to doskonały materiał do budowania własnej niezależności i silnej pozycji branżowej. Pozwoli utrzymać na się na rynku pracy i w bardzo szybkim znalezieniu nowego zatrudnienia po ewentualnej zmianie.



Awans bądź premia

Jedną z największych korzyści elastyczności pracowniczej jest szybka możliwość awansu bądź otrzymania premii. Systematyczna edukacja i podnoszenie kwalifikacji pozwoli stać się ekspertem bądź specjalistą, a ci są szczególnie pożądani niezależnie od branży czy zakładu pracy. Im bardziej niezbędni się staniemy, tym łatwiej będzie nam negocjować warunki awansu bądź wysokości przyznanej premii. Co więcej, dzięki elastyczności możemy również skuteczniej poszukiwać nowej pracy, oferując się jako wszechstronny i szybko uczący się pracownik.



Łatwość przekwalifikowania się

Im bardziej jesteśmy elastycznym pracownikiem, tym łatwiej możemy się przekwalifikować. Głównie przez fakt łatwości zdobywania wiedzy z różnych dziedzin życia, która sprawia, że bardzo szybko znajdujemy nową pasję, a co za tym idzie - interesujemy się nową branżą. Dotyczy to zarówno przyswajania wiedzy technicznej, manualnej, jak i teoretycznej. W ten sposób stajemy się odporni na zmiany na rynku pracy i trendy panujące wśród ogłoszeń pracy zamieszczanych np. na portalach jak Pracuj.pl.