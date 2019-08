Po podaniu określonego zestawu danych z potwierdzenia (unikatowy numer - znak, data utworzenia potwierdzenia, identyfikatory płatnika składek) możliwe jest wyszukanie dokumentu, a po podaniu dodatkowych informacji, możliwe jest wyświetlenie jego zawartości.

- Do tej pory przedsiębiorcy, którzy potrzebowali np. zaświadczenia z ZUS o niezleganiu ze składkami musieli składać wniosek do nas o wydanie zaświadczenia z pieczęcią ZUS a teraz taki dokument wygenerują z naszego systemu sami a instytucja, do której go złożą sprawdzi prawdziwość dokumentu online – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dzisiaj samy stworzą dokument z danymi o saldzie na koncie w ZUS, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek. Oczywiście jest to możliwe tylko dla tych przedsiębiorców, którzy mają założone swoje indywidualne konto na naszej platformie internetowej – dodaje.

Jak to zrobić?

Aby samodzielnie utworzyć potwierdzenie z danymi z ZUS płatnik składek musi:

Zalogować się do swojego konta na PUE ZUS, Przejść do zakładki „Płatnik”, Z menu bocznego wybrać „Moje dane – potwierdzenia” i kliknąć przycisk „Utwórz nowy”. Wybrać dane do potwierdzenia i je zatwierdzić. Na podstawie wyboru dokonanego przez klienta - w trybie on-line - tworzony jest dokument w formacie PDF lub XML. Dodatkowo możliwy jest wydruk potwierdzenia. Klient może też wysłać wydane potwierdzenie mailem – załącznik z potwierdzeniem jest zaszyfrowanym hasłem. Dokument, który utworzy klient jest potwierdzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS.

W najbliższych miesiącach na Platformie Usług Elektronicznych pojawią się kolejne nowości, m.in. w zakresie formularzy A1 (delegowanie pracowników), jak i rocznych rozliczeń składkowych. Dla lekarzy, ZUS wprowadzi nowy, bardziej przyjazny kreator do wystawiania e-zwolnień.