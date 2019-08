Proponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. to 2450 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej – 16 zł brutto, co stanowi wzrost płacy o 8,9 proc. w stosunku do wysokości obowiązującej. Obecna płaca minimalna brutto wynosi 2250 zł, a stawka godzinowa 14,70 zł.

Zgodnie z przepisami do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Po otrzymaniu tych informacji RDS w ciągu 30 dni uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej.

FZZ, NSZZ "Solidarność" i OPZZ postulowały, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło nie mniej niż 2520 zł (wzrost o 12 proc.) "Ustanowiona w tej wysokości płaca minimalna stanowiłaby 48,2 proc. prognozowanej przez rząd na rok 2020 płacy przeciętnej" – wskazywali związkowcy.

Z kolei pracodawcy chcieli, aby płaca minimalna w 2020 r. wyniosła nie więcej niż 2387 zł (wzrost o 6,1 proc.) – taka była wspólna propozycja podwyżki, uzgodniona przez BCC, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP.

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, na forum Rady Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia. W związku z tym obowiązek ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia spoczywa na Radzie Ministrów.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej są ogłaszane do 15 września w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrów.