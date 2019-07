• Więcej uczniów dostanie 300+

Osoby uczące się w szkołach dla dorosłych oraz policealnych również otrzymają świadczenie na „wyprawkę”. Tak wynika z przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061). Rozszerzenie uprawnienia do 300+ nie będzie wiązać się z modyfikacją kryterium wieku pozwalającego na uzyskanie tego wsparcia – w dalszym ciągu będzie ono przysługiwać do skończenia 20 lat lub 24 lat (w przypadku niepełnosprawności). Według szacunków MRPiPS dzięki temu grono uprawnionych do wsparcia uczniów powiększy się o ok. 117 tys. Ponieważ tegoroczny proces składania wniosków już trwa (od lipca można je wysyłać przez internet) i nie ma w tej chwili możliwości zmiany treści w systemach, osoby włączone do programu będą mogły wnioskować o 300+ od 1 sierpnia wyłącznie w formie papierowej. Poza tym nowela wprowadza kolejną drogę ubiegania się o świadczenie – za pomocą systemu PUE ZUS (obok drogi tradycyjnej, przez bankowość elektroniczną i portal Emp@tia).

• Dodatkowe pieniądze dla OSP na kulturę i sport

Jeszcze w tym roku 82 mln zł z budżetu państwa mają trafić do Ochotniczych Straży Pożarnych – zakłada projekt nowelizacji ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620, ze zm.) przyjęty przez rząd. O fundusze będzie mogła wnioskować każda jednostka OSP. Strażacy ochotnicy będą je mogli wydać na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, na popularyzację sportu, kultury fizycznej. Te zadania zostaną ponadto wpisane do ustawy – obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

• Rzeki zmienią właścicieli

Śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym, które dziś należą do Skarbu Państwa, zostaną przekazane Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. To główna zmiana, którą wprowadza nowelizacja ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ). Projekt zmian przyjął wczoraj rząd. Poza przekazaniem uprawnień właścicielskich i kompetencji do zarządzania rzekami reforma ma też zapewnić PGW WP dodatkowy, stabilny strumień pieniędzy z tytułu korzystania z dróg wodnych. Nowela zakłada również wzmocnienie uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska, która będzie mogła kontrolować, jak gospodarują wodami podmioty nieposiadające wymaganych prawem pozwoleń. Nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawo unijne.

• Łatwiej będzie założyć Internetowe Konto Pacjenta

Prostsze określanie na recepcie, czy przepisywany pacjentowi lek jest refundowany, możliwość wystawiania e-recepty i e-skierowania przez asystentów medycznych, potwierdzania profilu zaufanego w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej – to tylko niektóre ze zmian przewidzianych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, którą przyjął wczoraj rząd. Regulacja ta wprowadza nowe rozwiązania, możliwe do wdrożenia dzięki informatyzacji systemu. Między innymi łatwiejsza będzie wymiana danych pomiędzy takimi instytucjami jak NFZ i ZUS – dzięki temu lekarz będzie wiedział, z jakich szczególnych uprawnień korzysta jego pacjent. Lekarze POZ zyskają także wgląd do informacji o swoich podopiecznych zgormadzonych w systemie – bez specjalnego upoważnienia. Natomiast inni specjaliści będą mogli wystawić recepty na darmowe leki dla seniorów (dotychczas mogli to robić tylko lekarze rodzinni). W projekcie przewidziano także kolejne środki na informatyzację systemu opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020–2022 wyniesie 150 mln zł.

• Wzrosną minimalne płace w lecznicach

Z 3900 zł do 4200 zł brutto wzrośnie kwota bazowa, przy użyciu której obliczane są podwyżki dla pracowników medycznych. Stanie się tak na mocy przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1473, ze zm.). Zgodnie z nią minimalne płace to iloczyn wskaźnika przypisanego danym grupom zawodowym i kwoty bazowej. Do określonego w ustawie minimum dochodzi się stopniowo – co roku 1 lipca podwyższając płace będące poniżej tej kwoty. Ponieważ noweli nie uchwalono przed kolejną turą podwyżek, będzie ona obowiązywać z mocą wsteczną – od 1 lipca 2019 r.

• Gruntowne zmiany w PAN poczekają

Wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów (PAN, badawczych, sieci badawczej Łukasiewicz, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) na poziomie równym pensjom minimalnym obowiązującym na uczelniach wyższych – to jedna z dwóch kwestii uregulowanych w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw. W projekcie wprowadzono także jednoznaczne sformułowanie, że wykonywanie obowiązków pracowników naukowych zatrudnionych w PAN oraz instytutach badawczych stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze. Ma to pozwolić na zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia tych osób.