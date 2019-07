W niedzielę po południu zakończyła się trzydniowa konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska 2019". Jej efektem ma być przygotowanie założeń programowych przed wyborami parlamentarnymi.

Brudziński podczas konferencji prasowej po zakończeniu konwencji poinformował, że w ciągu trzech dni odbyło się niemal 70 paneli dyskusyjnych, podczas których dyskutowało przeszło 400 panelistów. Dodał, że w konwencji dział wzięło łącznie ok 10 tys. osób.

Pytany czy PiS po konwencji ma już wypracowane jakieś konkretne propozycje odparł: „Mamy wypracowane propozycje. Teraz w przeciągu kilku najbliższych dni grono eksperckie pod przewodnictwem i opieką merytoryczną i polityczną prezesa Jarosława Kaczyńskiego będzie przekuwało to już na konkrety”.

Dopytywany o obszary, których będą dotyczyć te propozycje Brudziński wymienił m.in. gospodarkę morską. „Jednym z tych pomysłów programowych, z którym chcemy pójść jest chociażby konieczność budowy nowego terminala kontenerowego w Świnoujściu, obok już istniejącego terminala gazu LNG” – zapowiedział europoseł.

Jak dodał pomysłów konkretnych „zanurzonych w takiej myśli inżynieryjnej, technicznej jest bardzo wiele”.

„Tak samo jeżeli chodzi o kwestie związane z utrzymaniem programów, tych transferów społecznych wspierania polskich rodzin. To wszystko musi być nie tylko kontynuowane na skalę i na miarę możliwości dobrego gospodarza, tzn. takiego, który nie sięga nieroztropnie do wora z groszem publicznym i rozsypuje dookoła siebie, tylko tak jak robiliśmy to przez cztery ostatnie lata” – podkreślił polityk PiS.

W tym kontekście wskazał, że rząd PiS zmniejszał deficyt budżetowy, utrzymywał w ryzach stan finansów publicznych. Ale, zaznaczył, „zwiększyliśmy wpływ do budżetu na tyle, że stać nas było na te niespotykane w historii, po 89. roku transfery społeczne w postaci programów takich jak 500plus, obniżenie wieku emerytalnego”. Pytany czy będą kolejne programy Brudziński odparł: „Będą, oczywiście”.

Na pytanie czy jest jakiś konkretny pomysł by rozwiązań kryzys demograficzny europoseł podkreślił, że tym pomysłem jest „dalsze konsekwentne wspieranie rodzin”, „tych wszystkich, którzy się na dzieci decydują”. „Zarówno w tym wymiarze finansowym jak i w tym wymiarze różnego rodzaju ułatwień dla rodziców, dla matek decydujących się na dziecko, również dla ojców” – mówił Brudziński.

Pytany czy w związku z tym będą kolejne transfery, programy społeczne, Brudziński odpowiedział: „muszą być bo inaczej tego problemu nie załatwimy”. Dopytywany czy również transfery odparł: „wydaje się to oczywiste”. Szef sztabu wyborczego PiS zapowiedział ponadto, że całościowy program PiS na wybory będzie gotowy na przełomie sierpnia i września.