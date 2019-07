Sasin podczas środowej rozmowy w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce został zapytany, kiedy rozpocznie się wypłacanie środków z programu 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

"Od października, mogę to już powiedzieć prawie ze stuprocentową pewnością. Prawie, bo cały proces legislacyjny przed nami - parlament, prezydent; nie mamy tutaj oczywiście wpływu na to, jaka będzie chociażby decyzja prezydenta w tej sprawie" - odpowiedział.

Dodał jednocześnie, że starano się przygotować projekt tej ustawy "tak, że nie ma żadnych powodów, aby ją kwestionować".

Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację, z której wynika, że ustawa o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ma obowiązywać od 1 września 2019 r.

Projekt przewiduje, że świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego), ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu.

Sasin podczas rozmowy poruszy kwestię odbudowy połączeń autobusowych, co zapowiedzieli na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS.

"Od połowy sierpnia będzie już funkcjonował w praktycznym wymiarze, a nie tylko prawnym, fundusz wsparcia odbudowy lokalnych linii autobusowych. Zachęcamy wszystkie samorządy żeby zgłaszały się do urzędów wojewódzkich, wojewodowie będą pomagać, informować, tak żeby te pieniądze otrzymywać i te linie uruchamiać" - mówił Sasin.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dotyczy przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją na początku czerwca.

W trakcie rozmowy wicepremier został też zapytany czy rząd zdecydował już czy tzw. trzynasta emerytura będzie stałym programem. "Od początku jesteśmy tutaj jednoznaczni. Nasza zapowiedź jest jednoznaczna (...) jeśli PiS wygra wybory i będzie miało szansę rządzić w kolejnych latach, i będzie miało szansę przede wszystkim odpowiadać za stan finansów publicznych, bo to jest tutaj kluczowe, to to będzie mechanizm stały, i w przyszłym roku i w każdym kolejnym ta trzynasta emerytura będzie wypłacana" - deklarował.

Sasin dopytywany o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na ten cel wskazał: "w tej ustawie budżetowej (na 2020 r.) zarezerwujemy również środki na trzynastą emeryturę na rok przyszły". "To są zresztą środki, które nie są wypłacane wprost z budżetu tylko z FUS, czyli z tych pieniędzy, które służą wypłacie rent i emerytur" - mówił.