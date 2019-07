Od 1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

Od początku lipca drogą internetową można także złożyć wniosek o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu "Dobry Start".

Minister rodziny przekazała we wtorek, że do godz. 13 złożono ponad 770 tys. wniosków o przyznanie środków z programu "Rodzina 500 plus" i 350 tys. z programu "Dobry start".

"Bardzo się cieszymy, że składanie wniosków idzie tak sprawnie" - podkreśliła Borys Szopa.

"Mamy sygnały, że w niektórych miejscach czasowo tych wniosków jest tak dużo, że serwery nie nadążają. Ale mamy również informacje, że cierpliwość popłaca i zachęcamy do tej cierpliwości" - zaznaczyła szefowa MRPiPS.

Każdy, kto chce złożyć wniosek o 500 plus online, może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, czyli lipiec i sierpień. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus" wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci (dzisiaj ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln dzieci – stan na kwiecień 2019 r.). Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z kolei świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Wnioski można składać online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.