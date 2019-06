Zdaniem rządu w przyszłym roku będziemy zarabiać średnio 5227 zł brutto. To wzrost o 462 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60 proc. tej kwoty, czyli 3136,20 zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020 wyniosą:

• Składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)

• Składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)

• Składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

• Składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)

• Składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

Oznacza to, że przedsiębiorcy będą co miesiąc przelewać do ZUS ponad 1000 zł, a dokładnie 1069,14 zł. W 2019 roku było to 974,65 zł.

Do tego dojdzie jeszcze składka zdrowotna, której wysokość poznamy w styczniu 2020 roku. W tym roku było to 342,32 zł, więc przyszłoroczna składka będzie na pewno wyższa od tej kwoty.