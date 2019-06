Pieniądze przeznaczone na to wsparcie pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.źródło: ShutterStock

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają odgórne prawo do urlopu. Mogą także liczyć na wsparcie finansowe w związku z planowanym urlopem. To świadczenie to tzw. wczasy pod gruszą.