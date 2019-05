Także od tego, w jakim miesiącu złożymy wniosek o emeryturę może zależeć jej wysokość. Wynika to ze schematu waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie w ZUS. W przypadku ustalania wysokości emerytury na wniosek złożony w drugim kwartale danego roku w kwietniu czy maju, składka roczna podlega dodatkowo czterem kwartalnym waloryzacjom. Pierwszego czerwca każdego roku dokonywana jest roczna waloryzacja składek. W przypadku zgłoszenia wniosku w czerwcu danego roku mamy tylko waloryzację roczną bez waloryzacji kwartalnych. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony w lipcu, wysokość zgromadzonego kapitału w ZUS może być powiększona o składnik waloryzacji rocznej oraz kwartalnej.

- Dlatego czerwiec jest najmniej opłacalnym terminem na składanie wniosków o emeryturę –Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Jeśli wiek emerytalny osiągamy właśnie w czerwcu a wniosek złożymy już w maju, by uniknąć niekorzystnej sytuacji, to nic nam to nie da, bo ZUS emeryturę będzie mógł przyznać dopiero po spełnieniu do niej warunków, czyli od daty 60. Urodzin w przypadku kobiet i 65. W przypadku mężczyzn – wyjaśnia Kowalska-Matis.

- Jeśli komuś urodziny wypadają w którymś z czerwcowych dni, emerytura będzie przyznana od czerwca. W takiej sytuacji należy przemyśleć czy nie wstrzymać się ze złożeniem wniosku do lipca – dodaje rzeczniczka.

Dlaczego czerwiec jest taki niekorzystny dla nowych emerytów?

Spowodowane jest to przepisami dotyczącymi waloryzacji składek i kapitału początkowego.

Waloryzacja roczna przeprowadzana jest 1 czerwca każdego roku i dotyczy składek, które są zapisane na naszym koncie na dzień 31 stycznia bieżącego roku. Ta metoda jednak nie uwzględnia waloryzacji składek zewidencjonowanych za miesiące po 31 stycznia. Waloryzacja roczna w następnych miesiącach począwszy od lipca uzupełniona jest przez waloryzację kwartalną. Czerwiec jest jedynym miesiącem, w którym składki podlegają jedynie waloryzacji rocznej, a nie kwartalnej. W praktyce oznacza to, że osoby, które złożą wniosek o emeryturę w czerwcu mogą mieć świadczenie niższe, nawet o kilkaset złotych, niż gdyby zrobili to w innym miesiącu.

Przykładowo, idąc na emeryturę między czerwcem a grudniem składki będą zwaloryzowane waloryzacją roczną w czerwcu, za I kwartał w lipcu i za II kwartał w październiku, podobnie będzie, jeśli złożymy wniosek między styczniem a czerwcem, w tym wypadku obejmie nas waloryzacja za III kwartał przeprowadzana w styczniu i IV, która dotyczy świadczeń z prawem od kwietnia.

Osoba, która nabywa prawo do wypłaty świadczenia w czerwcu, wówczas waloryzacja zgromadzonego kapitału jest przeprowadzona jedynie przez wskaźnik roczny. Świadczeniobiorca, którego emerytura zostanie przyznana w okresie od lipca do maja ma prawo do waloryzacji rocznej i kwartalnych. Dzięki temu takie świadczenie może być korzystniejsze. Jednak w celu uzyskania wyjaśnień w swojej indywidualnej sprawie zapraszamy do skorzystania z zasięgnięcia porady u doradców emerytalnych, którzy są do dyspozycji w każdej placówce ZUS w godzinach pracy urzędu.

Dla emerytur przyznawanych na dotychczasowych zasadach, (czyli tzw. „stare emerytury”) znaczenie ma miesiąc marzec, w którym przeprowadzana jest waloryzacja świadczeń i zmienia się kwota bazowa. Czerwiec nie ma wpływu na te emerytury.