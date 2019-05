Ruszył e-serwis dla pracodawców do obsługi PPK

Na początku maja TFI PZU SA zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.źródło: ShutterStock

PZU uruchomił dla pracodawców internetowy serwis do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, który umożliwia m.in. zawierania online umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także zgłaszania pracowników do programu - poinformował we wtorek PAP Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za PPK.