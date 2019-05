Obowiązki pracodawcy można podzielić na informacyjne i organizacyjne. Należy „skutecznie i w przyjęty w firmie sposób” poinformować pracowników o celach i konsekwencjach przystąpienia do PPK (oraz o skutkach rezygnacji z uczestnictwa), wyjaśnić zasady ich organizacji i działania, a wreszcie skonsultować z przedstawicielami załogi wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać funkcjonującym w zakładzie pracowniczym planem kapitałowym. W dalszej kolejności pracodawcy muszą zawrzeć z wybraną instytucją umowę o zarządzanie PPK, a w imieniu pracowników umowę o prowadzenie planu.

Wreszcie powinni na bieżąco obliczać wysokość wpłat oraz terminowo przekazywać pieniądze do wybranej instytucji finansowej, gromadzić i archiwizować dokumentację dotyczącą PPK, a także przyjmować rezygnacje niezainteresowanych uczestnictwem w planach. Pracodawcy będą musieli też zmodyfikować systemy księgowe, płacowe i kadrowe, tak by obsługiwały one nowe zadania.

Finansowym wyzwaniem jest konieczność wyasygnowania dodatkowych funduszy na opłacenie przynajmniej obowiązkowych (1,5 proc. funduszu wynagrodzeń) składek do PPK. Jak wzrosną koszty pracodawcy – nadal na przykładzie pracownika, który zarabia 5 tys. brutto miesięcznie – pokazuje tabela.

Wynagrodzenie pracownika i koszty pracodawcy po wprowadzeniu PPK