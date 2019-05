PPK na ostatniej prostej. Marczuk: „Partycypacja na poziomie 50 proc. będzie dla nas zadowalająca”

PFR spodziewa się, że pieniądze ze składek zaczną na większą skalę wpływać do systemu w okolicach grudnia. Jednak ze względu na fakt, że umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK może zostać zawarta w lipcu, pierwsze składki mogą wpłynąć już sierpniu.źródło: ShutterStock

Jaka będzie frekwencja wśród pracowników, jeśli chodzi o przystąpienie do PPK? – Gdyby partycypacja wyniosła ok. 50 proc. w pierwszym etapie, to będzie dla nas zadowalające – mówi wiceprezes PFR Bartosz Marczuk w rozmowie z DGP.