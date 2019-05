Elżbieta Rafalska poinformowała na konferencji prasowej o podpisaniu obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za rok 2018. Wskaźnik ten wynosi 109,2. Jej zdaniem jest to jeden z najwyższych wskaźników w ostatnich latach.

Dodała również, że ostatnio tak wysokie wskaźniki notowane były w latach 2007 i 2008, gdy wynosiły odpowiednio 112,85 i 116,26.

"Oznacza to, że całe nasze środki, wszystkie nasze składki zostaną zwaloryzowane, podniesione, o 9,2 proc" – podkreśliła. "Proszę mi wskazać jakąś instytucję bankową, gdzie moglibyśmy własne oszczędności tak dobrze i tak bezpiecznie ulokować" – dodała szefowa MRPiPS.

Stwierdziła, że "osoby, które mają największy kapitał, mają szansę naprawdę w kolejnym roku na wyższą emeryturę".

W roku 2018 wskaźnik waloryzacji ukształtował się na poziomie 102,98 proc., co oznaczało najwyższy wzrost świadczeń w ostatnich pięciu latach. Od 1 czerwca 2018 r. wzrosła także wysokość renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji (102,86 proc.), jednak nie mniej niż o 70 zł. Zdaniem ministerstwa rodziny od 2016 r. najniższe emerytury wzrosły o ok. 25 proc.