Pracownik – inny członek rodziny będzie chroniony przed zwolnieniem (w czasie korzystania z macierzyńskiego lub rodzicielskiego). Jego umowę będzie można wypowiedzieć tylko w razie upadłości lub likwidacji firmy lub rozwiązać bez wypowiedzenia, jeśli zgodzi się na to reprezentujący go związek zawodowy. W razie bezprawnego zwolnienia ma mu przysługiwać wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Zyska możliwość domagania się przywrócenia do pracy, nawet jeśli jest zatrudniony na czas określony

Pracownik – inny członek najbliższej rodziny (np. babcia lub ciotka dziecka), który w zastępstwie matki korzysta z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, nie jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem. W razie bezprawnego rozwiązania umowy nie przysługuje mu też wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Jeśli taka osoba jest zatrudniona na czas określony, to nie może domagać się przywrócenia do pracy (w razie niezgodnego z prawem zwolnienia)

Zmiana przepisów znacząco ułatwi dochodzenie tej formy rekompensaty. Pracownik nie będzie musiał tracić źródła zarobkowania (co obecnie często zniechęca do dochodzenia roszczeń)

Rozwiązanie korzystne dla zatrudnionych. Obecne siedmiodniowe terminy nie były zmieniane od 1989 r. i nie są dostosowane do obecnych realiów społeczno-gospodarczych (częstszych zmian pracy). Dostrzeżenie nieprawidłowości w dokumencie po ich upływie praktycznie wyklucza możliwość sprostowania świadectwa na drodze sądowej, bo są to terminy prawa materialnego (co powoduje, że pracownik pozostaje z wadliwym świadectwem)

Pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem do firmy o sprostowanie świadectwa w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Podobnie w razie nieuwzględnienia wniosku będzie miał 14 dni na wystąpienie z żądaniem sprostowania do sądu pracy. Przepisy doprecyzują też, że prawo wystąpienia do sądu przysługuje także w razie niezawiadomienia o odmowie sprostowania przez pracodawcę

W ciągu siedmiu dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku zatrudnionemu przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania do sądu pracy (w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o odmowie)

W przypadku gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy, pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o zobowiązanie go do wydania tego dokumentu. Wyrok sądu podlega wykonaniu w trybie przewidzianym dla egzekucji świadczeń niepieniężnych, tj. art. 1050 i 10501 k.p.c. W praktyce możliwa jest jednak sytuacja, gdy pracodawca nie wykonuje orzeczenia sądu, a egzekucja okazuje się nieskuteczna lub nie może być prowadzona, np. ze względu na faktyczną likwidację firmy bądź brak organów lub osób umocowanych do działania w jej imieniu. W takim przypadku w celu udowodnienia swojego zatrudnienia, pracownik musi wytoczyć powództwo o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c. (jednak orzeczenie sądu ustalające istnienie stosunku nie ma znaczenia, np. w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych)

Przepisy k.p. jednoznacznie wskażą, że w przypadku niewydania świadectwa pracy zatrudnionemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania tego dokumentu. Jeżeli zatrudniająca firma już nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niej powództwa będzie niemożliwe, podwładnemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania omawianego dokumentu lub postanowienie ustalające uprawnienie do jego otrzymania zastąpi świadectwo, którego nie wydał pracodawca