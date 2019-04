- Pozwolenia na pracę wydaje się w Polsce cudzoziemcom zaledwie na pół roku, a jednocześnie zachęca się ich, by przystępowali do PPK. Postulujemy wydłużenie terminów zgód do 12 miesięcy - zapowiada Karina Knyż-Grzywa, dyrektor biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.