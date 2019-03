Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki na konwencji partii zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazło się m.in. wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka.

"Z ogromną radością chcę dzisiaj powiedzieć, że startujemy z tym projektem, z konsultacjami społecznymi projektu, który myślę, że będzie bardzo dobrze odebrany. To jest projekt 500 plus na każde dziecko, na pierwsze dziecko; będą to wszystkie pierwsze dzieci, które nie były wcześniej uwzględnione w związku z kryterium dochodowym" – powiedział premier. Warto podkreślić, że to jest inwestycja w nasze dzieci" - dodał.

Szef rządu spotkał się w Rybiu (woj. mazowieckie) z dziećmi i rodzicami korzystającymi ze świetlicy środowiskowej "Świetlik"