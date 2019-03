Pytana w TVN24, czy projekt dotyczący "500 plus" na pierwsze dziecko jest już ustawowo gotowy, Rafalska odparła, że "lada moment będzie on sfinalizowany".

"Najpierw musi trafić do pana premiera, mamy swoją określoną mapę drogową, 21 dni konsultacji, po konsultacjach - więc myślę, że w następnym tygodniu - zostanie przedstawiony" - powiedziała minister. "W ciągu najbliższych dni ten projekt będzie ujawniony, dosłownie najbliższych dni. W ciągu tygodnia - najpóźniej - konsultacje społeczne, parlament tak szybko, jak to możliwe" - dodała.

W ubiegłym tygodniu premier wraz z ministrami przedstawili "mapę drogową" realizacji projektów z nowej piątki PiS. Zgodnie z zapowiedzią projekty dotyczące "500 plus" na pierwsze dziecko, "trzynastki" dla emerytów, zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i niższego PIT-u oraz projekt ws. przywrócenia połączeń komunikacyjnych będą gotowe jeszcze w marcu. Projekt "Emerytura plus" został już przedstawiony w ubiegłym tygodniu, natomiast - jak informowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska - projekt dotyczący przywrócenia połączeń autobusowych ma zostać przedstawiony w tym tygodniu.

W środę rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że 3-4 kwietnia odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu; dodała, że Konwent Seniorów podjął również decyzję, o skreśleniu pierwszego dnia posiedzenia zaplanowanego na 10-12 kwietnia. Dodała, że to posiedzenie będzie kontynuowane w dniu 25 kwietnia.

Mazurek zapowiedziała, że Sejm podczas tych posiedzeń będzie procedować rządowe projekty ustaw dot. wysokości świadczeń emerytalnych, finansowego wsparcia rodzin i przywracania połączeń komunikacyjnych. Pytana, czy projekty są gotowe i czy je widziała odparła: "Ja tych projektów nie widziałam. Wiemy, że to są projekty rządowe. Takie pismo wpłynęło z KPRM. Jak one wpłyną, będziemy znać je szczegółowo, będziemy się do nich odnosić".