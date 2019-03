Minister rodziny na wspólnej konferencji z prezes PFRON Marleną Maląg mówiła o potrzebie rozwoju usług opiekuńczych na terenie gmin. "Usługi opiekuńcze adresowane do osób niepełnosprawnych, do osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnych to szansa na poprawę jakości ich życia, na jak najdłuższe pozostanie w swoim środowisku zamieszkania" - podkreśliła Rafalska.

Dodała, że świadczenie usług opiekuńczych to zadanie własne samorządów o charakterze obowiązkowym. "W 2017 r. 430 gmin nie realizowało usług opiekuńczych. Natomiast w 2018 r. ta sytuacja się poprawiła i takich gmin było 376. Jednak nie wszystkie samorządy przywiązują właściwą wagę do tego typu świadczenia" - oceniła minister. Zwróciła uwagę, że "stajemy wobec wyzwań demograficznych i samorządy mają świadomość tego, że ich społeczności lokalne starzeją się w szybkim tempie".

Rafalska przypomniała, że rząd przygotowuje rozwiązania, które pomagają samorządom w realizacji usług opiekuńczych. Przypomniała m.in. o programie "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2019., który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodała, że program ten ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Szefowa MRPiPS powiedziała, że wnioski o dofinansowanie samorządy mogą składać do 29 marca.

Gminy, składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do programu, powinny uwzględnić w nim szczególnie przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych (do 75. r. życia oraz dzieci do 16. r. życia), którym świadczone będą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, przewidywaną liczba godzin takich usług oraz przewidywaną kwota wsparcia. Następnie wojewoda, po weryfikacji wniosków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją do MRPiPS. Ma na to czas do 30 kwietnia. Do 17 maja resort rodziny ma czas na zatwierdzenie wniosków.

"Samorząd może otrzymać do 50 proc. finansowania świadczonych usług. (...) Na ten cel mamy zabezpieczone środki w wysokości 60 mln zł, więc jeśli samorząd dołoży drugie 60 mln, to robi się z tego kwota 120 mln" - podkreśliła Rafalska. "Te usługi muszą się w Polsce rozwijać. To jest najbardziej właściwy kierunek działań, który chroni osoby niepełnosprawne przed instytucjonalną, całodobową opieką" - zaznaczyła.

Prezes PFRON Marlena Maląg powiedziała, że "dobra współpraca rządu i samorządu może przełożyć się na dobre funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością". "Do samorządów przekazaliśmy w tym roku rekordową kwotę 1 mld 49 mln zł. Środki te mają się przyczynić do tego, by osoby z niepełnosprawnością mogły dobrze funkcjonować w przestrzeni publicznej i zawodowej" - powiedziała Maląg.

Dodała, że gminy mogą także korzystać z programu "Aktywny samorząd". "W tym roku ponad 146 mln zł zostanie przeznaczone na likwidowanie barier związanych z aktywizacją społeczną, zawodową, ale także z dostępem do edukacji (osób z niepełnosprawnościami). W ramach programu będzie można skorzystać z dofinansowania do uzyskania prawa jazdy także dla osób z niedosłuchem, na zakup skutera elektrycznego, oraz zakup oprzyrządowania elektrycznego do wózków ręcznych" - wskazała prezes PFRON.

"Dbamy też o to, by osoby z niepełnosprawnością mogły zdobyć pełne wykształcenie. Z programu +Aktywny samorząd+ skorzystało ok. 14 tys. młodych ludzi, studentów, którzy wchodzą na rynek pracy" - dodała.