W ciągu najbliższych dwóch tygodni każdy z ponad 2,5 mln płatników składek otrzyma z ZUS list z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny rachunek składkowy w 2018 r.

Z korespondencji z ZUS każdy przedsiębiorca będzie mógł się dowiedzieć, w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek, jakie należności zostały z nich pokryte. Na koniec dowie się także, czy jego konto jest rozliczone na tzw. "zero", czy też występuje nadpłata lub niedopłata.

"Chcemy, by każdy przedsiębiorca miał pełną świadomość, jak wygląda stan jego rozliczeń składkowych. Najgorsze bowiem, co może być w prowadzeniu własnego biznesu, to brak wiedzy o stanie swoich finansów" – podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

"Uspokajam od razu, że list z ZUS-u nie jest żadnym wezwaniem do zapłaty i proszę, by nikt go tak nie traktował. To jest dla każdego przedsiębiorcy materiał poglądowy, który może służyć do samodzielnego podejmowania działań w kwestii rozliczeń z ZUS" - zaznaczyła prof. Uścińska.

ZUS prosi, by każdy płatnik składek, który otrzyma korespondencję, dokładnie ją przeczytał. W liście może się pojawić np. informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni zestawienie wpłat przesłane przez ZUS zestawić ze swoimi księgami finansowymi i zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład zgadza się z tą, którą oni maja po swojej stronie. Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub powiększeniem najbliższej płatności.

ZUS zwraca uwagę, że przy wyższych niedopłatach trzeba zdawać sobie sprawę z konieczności doliczenia odsetek, do czego pomocny jest kalkulator na stronie zus.pl. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jedną wpłatą spłacić zaległości, Zakład poleca zawarcie układu ratalnego i tym samym wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę.

Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt wprowadzonego w ubiegłym roku projektu e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje jednej płatności, a Zakład sam rozksięgowuje ją na poszczególne fundusze. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS będzie przesyłana przedsiębiorcom każdego roku.