Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) rozstrzygnęło właśnie tegoroczną edycję konkursu w programie „Senior+”. W jego ramach samorządy: gminne, powiatowe oraz wojewódzkie mogą ubiegać się o budżetową dotację na zakładanie placówek dziennego pobytu dla osób starszych, a także na częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania w kolejnych latach. I tak w przypadku Dziennego Domu „Senior+” może to być do 300 tys. zł, natomiast na Klub „Senior+” samorząd może otrzymać kwotę o połowę niższą. Z kolei dotacja na jedno miejsce w działającej już placówce wynosi odpowiednio 300 zł lub 200 zł miesięcznie.

Okazuje się, że w tegorocznym konkursie samorządy złożyły ponad 700 ofert, z których 664 zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 243 wnioski dotyczyły utworzenia placówek: 55 domów oraz 188 klubów, które mają liczyć 5,6 tys. miejsc. Pozostałe 424 to wnioski o pieniądze na bieżącą działalność domów i klubów. Łącznie do samorządów trafi 62,6 mln zł, z czego 38,1 mln zł to środki na tworzenie nowych placówek, a 24,5 mln zł będzie przeznaczone na te już istniejące. W związku z tym, że w tym roku na realizację programu rząd zarezerwował 80 mln zł, zostały wolne środki i będzie się można o nie ubiegać jeszcze w br.

Biorąc pod uwagę wyniki tegorocznego konkursu, na koniec 2019 r. liczba domów i klubów „Senior+” wzrośnie z 500 do 743 (będzie w nich 18,5 tys. miejsc). Co istotne, chociaż program jest prowadzony od 2015 r., to dopiero od ubiegłego roku zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie nim wśród samorządów. To efekt m.in. wprowadzenia możliwości zakładania nie tylko domów, ale też klubów oraz zwiększenia puli pieniędzy na jego realizację.