"Otrzymaliśmy 500 uwag do ustawy od różnych instytucji, nie mówiąc o uwagach od innych resortów, w większości to uwagi merytoryczne dotyczące np. definicji osób niepełnosprawnych" - powiedział Kwieciński. Przypomniał, że rozwiazania adresowane są nie tylko do osób niepełnosprawnych, którzy stanowią 12 proc. polskiego społeczeństwa, ale też do osób starszych, których jest już 16 proc."

Szef resortu rozwoju podkreślił, że pierwsze efekty programu już są. "Około połowa z czterdziestu działań, które mamy zaplanowane w ramach tego programu, już zostały uruchomione. Korzystają z nich m.in. szpitale, przychodnie, szkoły podstawowe i szkoły wyższe" - dodał.

Ministerstwo rozwoju w styczniu br. poinformowało o wdrożeniu "działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie obejmie 25 szpitali oraz 125 placówek POZ (docelowo 50 szpitali i 250 placówek POZ. całego przedsięwzięcia wartego 150 mln zł (docelowo 300 mln zł)".

Z informacji podanych na stronie internetowej ministerstwa inwestycji i rozwoju wynika, że "rządowy program +Dostępność Plus+ ma zapewnić swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych a także kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi. Celem programu jest większy komfort życia poprzez łatwiejszy dostęp do przestrzeni publicznej, do usług publicznych, do rynku pracy".

"Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu Dostępność Plus wyniesie w perspektywie 2018-2025 ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i DOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON) „ - czytamy na stronie resortu.