Zgodnie z kodeksem pracy co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1), który zazwyczaj wynosi miesiąc.

Jak się oblicza wymiar czasu pracy? Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się:

mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym

dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku

odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Dni świąteczne w 2019 r.

Wymiar czasu pracy jest zmniejszany o święta, które przypadają w innym dniu niż niedziela. W 2019 r. świętami wolnymi od pracy poza niedzielami są:

1 stycznia 2019 r. - Nowy Rok,



22 kwietnia 2019 r. - drugi dzień Wielkiej Nocy,



1 maja 2019 r. - Święto Pracy ,



, 3 maja 2019 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja,



20 czerwca 2019 r. - Boże Ciało,



15 sierpnia 2019 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,



1 listopada 2019 r. - Wszystkich Świętych,



11 listopada 2019 r. - Narodowe Święto Niepodległości,



25 grudnia 2019 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,



26 grudnia 2019 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Każde święto w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zgodnie z art. 131 § 1 kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wymiar czasu pracy 2019

Wymiar czasu pracy w 2019 roku dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w poszczególnych miesiącach wynosi:

styczeń - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

luty - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.)

marzec - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

kwiecień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

maj - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

czerwiec - 152 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 1 święto)

lipiec - 184 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

sierpień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

wrzesień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

październik - 184 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

listopad - 152 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

grudzień - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

Wymiar czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Ponadto osoba niepełnosprawna nie może - co do zasady - być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ograniczeń tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę.

W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ważne: Tak obniżone normy czasu pracy dla pracowników z aktualnymi orzeczeniami (stopień umiarkowany i znaczny) nie powodują obniżenia wysokości wynagrodzenia.

Ponadto osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności).

Warto też pamiętać, że osoba niepełnosprawna (każdego stopnia: lekkiego, umiarkowanego i znacznego) ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Wymiar czasu pracy w 2019 roku dla pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi: