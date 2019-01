"Dla mnie punktem wyjścia jest wzrost co najmniej o kwotę 100 zł. Ostatecznie jaka to będzie kwota dowiemy się wkrótce, bo taki projekt będzie lada moment wpisany do prac Rady Ministrów i będzie procedowany. Uzgodnię to jeszcze z premierem i z panią minister [finansów Teresą] Czerwińską. Na pewno powinien to być wzrost wyższy niż 100 zł" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Premier zapowiedział niedawno, że trwają prace nad tym, żeby zmienić kryterium dochodowe na pierwsze dziecko w ramach programu Rodzina 500+.

"Ponieważ jest to podniesienie kryterium dochodowego po okresie trzyletnim, czyli takim normalnym okresie weryfikacyjnym, który jest stosowany przy wielu innych świadczeniach, to ono nie może być na tyle nieistotne, żeby za chwileczkę powodowało to, że wzrost minimalnego świadczenia w kolejnym roku ograniczy dostęp do korzystania ze świadczenia wychowawczego Rodzina 500+" - tłumaczyła Rafalska w Polskim Radiu.

Program "Rodzina 500+" ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.