Domy i kluby dla seniorów pełnią funkcję centrów aktywności społecznej. Są w nich organizowane np. warsztaty kulinarne i zajęcia sportowe.

W opublikowanym w piątek komunikacie resort rodziny poinformował, że do końca 2018 r. powstało 226 dziennych domów i 274 kluby w ramach programu "Senior plus". W sumie w całej Polsce działa 500 placówek.

Najwięcej miejsc, w których mogą spotykać się seniorzy, jest w województwach: mazowieckim (69 placówek), małopolskim (54), śląskim (44), wielkopolskim (39), podkarpackim (34) i dolnośląskim (33).

W 2018 r. powstało 260 takich placówek – 67 dziennych domów i 193 klubów. "To bardzo dobre dane, zwłaszcza w świetle tego, że w 2015 r. w całej Polsce działało niespełna 100 takich placówek, które oferowały miejsca dla 2,8 tys. seniorów. Wtedy na realizację programu, czyli uruchomienie domów i klubów +Senior plus+, przeznaczono 30 mln zł. W 2018 r. na uruchomienie i działalność takich miejsc przeznaczono rekordowe 80 mln zł" – podkreśla MRPiPS.

Resort zwraca uwagę, że w minionym roku blisko połowa (47,8 proc.) placówek "Senior plus" została otwarta w miejscowościach do 3 tys. mieszkańców.

"Powstawały głównie w małych miejscowościach, tam, gdzie jeszcze do niedawna było najtrudniej dotrzeć z ofertą dla osób starszych. Było to możliwe dzięki rozszerzeniu formuły programu od 2017 r. Najważniejsze zmiany polegały m.in. na wprowadzeniu możliwości tworzenia klubów +Senior plus+, które są uproszczoną formą placówek +Senior plus+ z mniejszymi wymogami w zakresie standardu lokalowego i osobowego" – napisało ministerstwo.