Przypominamy, że w budżecie państwa zapewniliśmy dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. W sumie będzie to 6,5 mld zł w latach 2018-2020. Począwszy od kwietnia 2018 roku, zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej, rozpoczęliśmy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5 proc., a za rok będzie to kolejne 5 proc.źródło: PAP

autor zdjęcia: Jacek Turczyk