"Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92. 7-dniowy termin jest rozwiązaniem systemowym, nie dotyczy tylko Małego ZUS-u. Wynika on z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 13)" - wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przepis ten, jak podkreślono, mówi, że w przypadku zmiany danych, płatnik składek zawiadamia ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. "Obejmuje to wszelkie zmiany danych dotyczących ubezpieczonych (np. nazwisko ubezpieczonego, czy – jak w wypadku Małego ZUS-u – kod tytułu ubezpieczenia)" - podano.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w 2018 r., termin zgłoszenia upływa zatem 8 stycznia 2019 r. - przypomniało MPiT.

Według resortu 7-dniowy termin będzie też obejmował przedsiębiorców, którzy aktualnie korzystają z innych ulg i dopiero później, w trakcie roku, będą chcieli rozpocząć korzystanie z Małego ZUS-u.

"To dotyczy też osób, które wznowią działalność w ciągu roku. W takich wypadkach termin siedmiodniowy będzie biegł od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca przestał korzystać z innych ulg albo wznowił zawieszoną wcześniej działalność" - wyjaśniono.

Jak przypomniał resort, z Małego ZUS-u nie mogą korzystać podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej i zwolnieni z podatku VAT. "Wyłączenie to wynika z tego, że tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT (z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek). Nie ma zatem możliwości, aby wspólnie z fiskusem zweryfikować wysokość przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę, a jest to kryterium uprawniające do korzystania z Małego ZUS-u" - zaznaczono.

Deklarację o korzystaniu z Małego ZUS można złożyć raz w danym roku - przypomniało MPiT. Wynika to, jak dodano, z tego, że kryteria pozwalające korzystać z nowej ulgi odnoszą się do wysokości przychodów za rok ubiegły. "Przychody z poprzedniego roku stanowią zatem kryterium uprawniające do korzystania z Małego ZUS-u" - podkreślono.

Z Małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie – jak dotychczas – w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie.

Rozwiązanie to ma przynieść naszym przedsiębiorcom - jak wyliczył resort przedsiębiorczości i technologii - prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat.

Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Resort liczy ponadto, że nowe przepisy przyczynią się do ograniczenia szarej strefy.