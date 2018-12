Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 1,5 miliona Polaków zarabia najniższą pensję krajową. W 2018 r. było to 2100 zł, przy minimalnej stawce godzinowej 13,70 zł.

Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. Pracownicy na rękę dostaną zatem minimum około 1634 zł przy umowie o pracę i około 1743 zł przy umowie-zleceniu.

Nowa stawka oznacza, że najniższa pensja krajowa w 2019 r. wzrośnie o 150 zł w porównaniu do 2018 r. Będzie też wynosiła o 500 zł więcej niż w 2015 r., kiedy to minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 1750 zł brutto.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska tłumaczyła we wrześniu, że zaproponowana kwota 2250 zł pozwala zachować relacje minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego. "W sytuacji, kiedy rosną wynagrodzenia, jesteśmy we wzroście gospodarczym, nie chcemy, żeby przeciętne wynagrodzenie uciekało" – mówiła Rafalska.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uspokaja, że podwyżka płacy minimalnej od nowego roku nie skutkuje weryfikacją przyznanych świadczeń, m.in. "500 plus". W ramach programu przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w razie wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

W nowym roku rząd ma się też zająć propozycją zmian w ustawie, które zakładają wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Projekt ustawy został w grudniu przekazany do konsultacji publicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym również dodatek przysługujący za staż pracy.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego już teraz nie są wliczane m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Wyłącznie tzw. dodatku stażowego miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.