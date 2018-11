Markowski: Sztuczna inteligencja nie zdominuje rynku pracownika

Sztuczna inteligencja będzie przydatna jeśli chodzi o uzupełnienie pracy człowieka, czy zastąpienie go w czynnościach powtarzalnych nie wymagających dużej wiedzy ale człowiek na pewno pozostanie w relacjach międzyludzkich jako doradca.

Co do zastąpienia pracowników przez SI w bankowości czy doradztwie, to tam zastąpienie raczej nie nastąpi w ogóle. Tam mogą funkcjonować np. chat boty np. info o saldzie. Wybór podmiotu, z którym będzie chciał rozmawiać klient zależy tez od pokolenia i sposobu komunikacji. Np. komunikatory są często wybierane przez młodych i to pole może być zarządzane właśnie przez IS.