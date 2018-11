Znaczenie dla uzyskania uprawnienia do otrzymania wyżej wymienionej nagrody jubileuszowej ma staż pracy, który musi wynosić 40 lat. Staż pracy należy liczyć od początku zatrudnienia danego pracownika.

Jeżeli zatem wójtowi 40 letni staż pracy upływa z dniem 30 listopada 2018 r., to nabywa ona prawa do tej nagrody dokładnie w dniu 30 listopada 2018 r.

- Dla uproszczenia można ten termin liczyć co pięć lat, np. jeżeli wcześniej była wypłacana nagroda jubileuszowa 5 lat wcześniej i nic się w kwestii stażu pracy nie zmieniło. Ale czasami może stanowić to ryzyko niewłaściwego obliczenia stażu pracy i np. pracodawca może zbyt późno przyznać nagrodę jubileuszową – mówi Miłosława Strzelec-Gwóźdź partner, radca prawny GP kancelaria radców prawnych.

Staż pracy prawidłowo powinno się liczyć od początku zatrudnienia, bowiem pracownik może po przyznaniu ostatniej nagrody jubileuszowej udokumentować staż pracy, o którym wcześniej pracodawca nie wiedział. W takim przypadku ten pięcioletni okres między nagrodami skróci nam się i nagroda jubileuszowa będzie przysługiwała szybciej. Natomiast jeżeli wójtowi brakuje 14 dni do osiągnięcia 40 letniego stażu pracy, to o ile zakończenie jego stosunku pracy nie jest związane z przejściem na emeryturę lub rentę, to nie uzyska on prawa do nagrody jubileuszowej z tytułu 40 lat pracy w dniu 16 listopada 2018 r.

- Wójt musi wykazać staż pracy w ramach tych 14 dni. W innym wypadku, brak jest podstawy prawnej do wypłaty nagrody jubileuszowej z tytułu upływu 40 letniego stażu pracy. Warto dodać, że w przypadku, gdy samorządowiec wykaże ten 14 dniowy okres zatrudnienia później, to będzie on skutkował wstecz, w taki sposób, że uznajemy, że nagroda była wymagalna w chwili, kiedy te 40 lat stażu pracy rzeczywiście upłynęło – mówi mecenas.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do nagrody jubileuszowej, tak jak inne świadczenia ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Opinia. Nagroda dla wójta, postawy i zasady liczenia

Piotr Nietrzpiel, radca prawny - Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

W wypadku wójtów w przepisach przewidziano prawo do uzyskania przez te osoby nagrody jubileuszowej po osiągnięciu odpowiedniego ogólnego stażu pracy. Jako, że wójt zaliczany jest do kategorii pracowników samorządowych odnosi się do niego art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych regulujący podstawy nabycia nagrody jubileuszowej. Przywołany przepis określa staż pracy jaki wymagany jest dla otrzymania nagrody w konkretnej wysokości procentowej miesięcznego wynagrodzenia wójta. Zgodnie z tym przepisem minimalny staż pracy uprawniający do nagrody to 20 lat pracy. Szczegółowe zapisy dotyczące nabywania i wypłaty nagród jubileuszowych zostały dodatkowo uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z § 8 ust. 1 pracownik samorządowy, a więc także wójt, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

Dniem upływu okresu uprawniającego do nagrody jest dzień, w którym osiągnął on wymagany staż pracy. Kwestię wypłaty nagrody, do której prawo uzyskał już wójt reguluje natomiast § 8 ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Analogiczny zapisy obowiązywał również w poprzednim rozporządzeniu w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych rozporządzeniu z dnia z dnia 18 marca 2009 r.

Ustalając okres w jakim może dojść do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej należy wskazać, że w wypadku wójtów, pomimo kadencyjności, stosunek pracy nie kończy się wraz z zakończeniem kadencji, a dla zachowania ciągłości władzy publicznej przepisy wskazują późniejszą datę jego zakończenia. Zgodnie z art. 29 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję jeszcze do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, przez co należy uznać, że do tego czasu wójt pozostaje w zatrudnieniu.

Zatem jeżeli do chwili zakończenia zatrudnienia określonego powyższą datą nastąpi dzień, w którym wójt osiągnie staż pracy uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej, taka nagroda winna być odchodzącemu wójtowi wypłacona. Jednocześnie należy wskazać, że dla ustalenia chwili nabycia prawa do nagrody jubileuszowej nie ma znaczenia data wypłaty poprzedniej nagrody, która nie została dokładnie określona i następuje z reguły już po dniu, w którym nastąpiło nabycie do niej prawa, po jej odpowiednim wyliczeniu. Zatem nabycia prawa do kolejnej nagrody jubileuszowej, wiąże się co do zasady z upływem odpowiedniego kolejnego okresu stażu pracy, który w wypadku pracowników samorządowych obejmuje 5 lat. Powyższy okres należy liczyć od dnia nabycia prawa do poprzedniej nagrody jubileuszowej.