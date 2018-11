Chodzi o słowa byłego premiera wypowiedziane po poniedziałkowym przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. Amber Gold. "Kiedy okazało się, że można wypłacić 500 plus polskim dzieciom, to trzeba było jakoś wytłumaczyć, jak to możliwe. Polska w ruinie, a okazuje się, że Polskę stać po moich rządach i premier (Ewy) Kopacz na wypłacanie takich świadczeń socjalnych. W związku z tym skonstruowano tezę, że te pieniądze się znajdą, bo będzie odzyskany VAT" - powiedział Tusk.

"Jedno wielkie kłamstwo. Przygotowując budżet na 2016 rok musieliśmy zabezpieczyć finansowanie programu 500 plus od 1 kwietnia 2016 r. w wysokości 16 mld zł. Takich pieniędzy nie pozostawił nam rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u" - oświadczyła Rafalska podczas konferencji prasowej w KPRM.

Jak mówiła, w kolejnych latach obowiązywania programu należało zabezpieczyć finansowanie z uszczelnienia podatku VAT. "Bez intensywnej pracy służb skarbowych, opierając się o pozostawiony system, na pewno tego typu zadań z zakresu polityki społecznej nie można by było finansować" - podkreśliła Rafalska. Dodała, że rząd do tej pory przeznaczył na program 500 plus ponad 54 mld zł.

Jej zdaniem, wypowiedź byłego szefa rządu to "próba identyfikacji z programem, który kiedyś był wyśmiewany, o którym mówiono, że jego finasowanie nie jest możliwe". "Dzisiaj Platforma chce być gwarantem wypłacania 500 plus, to jest wyraz nieliczenia się z inteligencją Polaków. Polacy wiedzą, kto ten program wprowadził" - zaznaczyła szefowa MRPiPS.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.