Program "Maluch plus" jest skierowany przede wszystkim do samorządów, na których terenie nie ma żadnej instytucji opieki nad małym dzieckiem do trzeciego roku życia. W nowej edycji na rok 2019 samorządy, które zdecydują się utworzyć żłobki, będą mogły otrzymać 30 tys. zł na jedno miejsce. W tym roku dofinansowanie to wyniosło 20 tys. zł.

Samorządy, które prowadzą już żłobki, ale chcą stworzyć nowe miejsca opieki nad maluchami, będą mogły starać się o dofinansowanie na przyszły rok w wysokości 22 tys. zł. Obecnie jest to 20 tys. zł.

Ponadto program na 2019 r. przewiduje dopłaty do każdego dziecka w żłobku w wysokości 150 zł. "Czyli jak my dopłacamy, to rodzice zapłacą w żłobku o 150 zł mniej" – wyjaśniła Rafalska.

Minister podkreśliła, że program "Maluch plus" ma m.in. zachęcić młode rodziny, aby nie wyjeżdżały z takich miejscowości jak Węgrów, lecz z nimi wiązały swą przyszłość. "Chodzi nam o to, żeby tu rodziły się dzieci" – podkreśliła.

Przypomniała, że "Maluch plus" nie jest jedynym programem skierowanym do rodzin. Wskazała na sztandarowy program ministerstwa, czyli "500 plus". Oceniła, że nie tylko istotnie zmienił on sytuację materialną polskich rodzin, ale również wpłynął na poprawę sytuacji gospodarczej. Według minister Rafalskiej szczególnie widać to w mniejszych miastach. "Tu rodziny wydają pieniądze, przez co wspierają lokalny biznes" – oznajmiła.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Zofię Paczóską, kandydatkę PiS-u na burmistrza Węgrowa. 4 listopada w tym mieście na Mazowszu odbędzie się druga tura wyborów. Zofia Paczóska walczy o to stanowisko z Pawłem Marchelą z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Droga. Paczóska w pierwszej turze przegrała z Marchelą o 60 głosów.

"Zofia Paczóska, to świetny kandydat" – powiedziała minister Rafalska. Podkreśliła, że Paczóska jest osobą wrażliwą społecznie, a jako ekonomistka ma duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowywanie inicjatyw lokalnych z różnego rodzaju programów.

Paczóskę wsparła również podczas wtorkowego spotkania wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS). "Kładę swoją głowę (za kandydatkę PiS-u), bo wiem, że jak Zofia wygra, to uda się dużo zrobić w naszym mieście" – powiedziała Koc.

Zofia Paczóska wskazała, że jednym z najważniejszych problemów, które należy rozwiązać w mieście jest brak tanich mieszkań, poprawa infrastruktury oraz pomoc osobom starszym i młodym rodzinom.