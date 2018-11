Osoba, która straciła pracę, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musi zarejestrować się w urzędzie pracy i udowodnić na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, od której były odprowadzane odpowiednio wysokie składki.

Co wlicza się do okresu zatrudnienia? Do okresu uprawniającego do zasiłku zalicza się między innymi zatrudnienie z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna (z wyłączeniem urlopów bezpłatnych dłuższych niż 30 dni), a także świadczenie usług (umowa agencyjna czy umowa zlecenia) oraz działalność gospodarcza (nie może być to jednak tzw. mały ZUS) - o ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie. Do wymaganego okresu wlicza się też urlop wychowawczy, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz czas, za który przyznane zostało odszkodowanie z tytułu: niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Pełną listę tego, co dokładnie zalicza się do okresu uprawniającego do zasiłku, przeczytasz tutaj>>

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2019 roku

Po spełnieniu wymaganych warunków, zasiłek jest przyznawany na na okres 6 lub 12 miesięcy. Świadczenie od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku, przy stażu pracy od 5 do 20 lat, wynosi 847,80 zł w pierwszych 3 miesiącach prawa do zasiłku, a kolejnych - 665,70 zł. Kwoty te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stażu pracy:

zasiłek obniżony - 80 proc. kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali mniej niż 5 lat, czyli odpowiednio 678,30 zł i 532,60 zł;