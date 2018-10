Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia zostało powołane do obsługi klientów urzędów pracy. Bezpłatnie dostarcza informacje i usługi przedsiębiorcom oraz osobom poszukującym pracy. W ramach portalu internetowego www.zielonalinia.gov.pl stworzono dział zawierający informacje na temat zatrudniania cudzoziemców. Znajdują się tam zarówno informacje o procedurach i rodzajach pozwolenia na pracę, jak i wyjaśnienia najważniejszych pojęć. To praktyczne kompendium wiedzy dla każdego przedsiębiorcy, który planuje zatrudnić osoby z innym niż polskie obywatelstwem.

Podstawowe pojęcia i obowiązki

Na portalu można znaleźć wyjaśnienia podstawowych terminów, które zaskakująco często są mylone. W jednym miejscu zebrano definicje pojęć takich jak Karta Polaka, pobyt tolerowany, karta pobytu, status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, azyl itd. W tym miejscu przedsiębiorca dowie się też na przykład, czym jest nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca. Jest to więc najbardziej podstawowy przewodnik po pojęciach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz praktyczny wstęp do wiedzy, która zawarta jest w artykułach umieszczonych w portalu.

Przedsiębiorca dowie się z nich między innymi tego, którzy cudzoziemcy są uprawnieni do pracy na terytorium Polski oraz pozna obowiązki, jakie wiążą się z zatrudnianiem cudzoziemców. Na czym one polegają? Przede wszystkim zatrudniający powinien sprawdzić, czy zatrudniany ma ważny dokument uprawniający go do pobytu w Polsce, zrobić jego kopię i przechowywać ją przez cały okres zatrudniania. Następnie pracodawca powinien upewnić się czy cudzoziemiec może pracować w Polsce bez zezwolenia. Jeśli cudzoziemiec nie jest w grupie osób zwolnionych z tego obowiązku, niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę lub zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Kolejnym wymogiem jest zawarcie pisemnej umowy z pracownikiem. Co istotne, zanim zatrudniany podpisze umowę, powinien otrzymać jej tłumaczenie na język, którym się posługuje. Zatrudniony musi także otrzymać zezwolenie na pracę w formie pisemnej, a wszelkie informacje dotyczące jego zezwolenia i zatrudnienia (takie jak uchylenie czy przedłużenie zezwolenia) powinny być mu udzielane na bieżąco. Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się też z obowiązkami informacyjnymi względem instytucji państwowych. Szczegółową listę podmiotów oraz zobowiązań można znaleźć w materiałach dostępnych na portalu Zielona Linia.

Cudzoziemiec w urzędzie pracy

Zatrudnienie osoby, która nie posiada polskiego obywatelstwa, wiąże się także z korzyściami. Najważniejsza z nich jest oczywista i polega na tym, że przedsiębiorca ma obsadzone stanowisko pracy. W sytuacji, gdy na rynku nie ma wielu wykwalifikowanych osób, które szukają zatrudnienia, jest to duży plus. Cudzoziemiec może posiadać duże doświadczenie i umiejętności, więc trudności związane z formalnościami, jakie wiążą się z jego zatrudnieniem, zostaną zrównoważone przez efekty jego pracy.

Innym atutem może być dostęp do dofinansowania z urzędu pracy. W materiałach dostępnych na portalu Zielona Linia znajdują się informacje na temat tego, którzy cudzoziemcy mogą się rejestrować w urzędach jako osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy. Przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudnić osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy, mogą ubiegać się o wsparcie w postaci m.in. dofinansowania wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie. Przy czym warto zauważyć, że te benefity dotyczą wszystkich osób bezrobotnych zatrudnionych za pośrednictwem urzędu pracy. Co więcej, przedsiębiorcy mogą korzystać także z finansowania szkoleń, a więc podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników bez ponoszenia pełnych kosztów. Korzyści płynące z takiej formy poszukiwania pracowników wydają się więc oczywiste.

Jak łączy Zielona Linia

Zielona Linia pomaga połączyć ze sobą urzędy pracy, osoby szukające pracy i przedsiębiorców, którzy planują zwiększenie zatrudnienia. Jego zadaniem jest ustanowienie kanałów komunikacji oraz dostarczanie wiarygodnych informacji. Przedsiębiorca nie musi samodzielnie szukać odpowiedzi na swoje pytania, ani wczytywać się w przepisy. Eksperci z Zielonej Linii chętnie odpowiedzą na każde zgłoszenie. Można się z nimi skontaktować przez infolinię (pod numerem 19524, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00), za pośrednictwem maila lub czatu funkcjonującego w ramach portalu. Zielona Linia jest obecna także na Facebooku. Na jej profilu pojawiają się praktyczne informacje dotyczące prawa pracy i zmian w przepisach. Wykwalifikowane osoby odpowiadają użytkownikom na komentarze, a ponadto każdy może zadać im pytanie przy pomocy komunikatora Messenger. Pełni on dokładnie taką samą funkcję jak infolinia czy czat na stronie.

Przedsiębiorco, przygotuj się

Zatrudnienie cudzoziemców już wkrótce może się okazać koniecznością w niemal każdym przedsiębiorstwie. Trendy demograficzne i sytuacja na rynku pracy jasno pokazują, że to bardzo realna perspektywa. Warto więc pomyśleć o takiej ewentualności już teraz i odpowiednio się przygotować. Informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców są łatwo dostępne i każdy przedsiębiorca może do nich dotrzeć. Wystarczy wybrać preferowaną formę kontaktu i zgłosić swoją sprawę lub zadać pytanie. Nie trzeba posiadać żadnej wstępnej wiedzy – eksperci Zielonej Linii odpowiedzą na każde pytanie, a w razie potrzeby wprowadzą w temat i zaproponują odpowiednie materiały.