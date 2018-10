500 plus: Jedynie wniosek złożony do końca października zapewni świadczenie z wyrównaniem

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.źródło: ShutterStock

Do końca października trzeba złożyć wniosek o 500 plus, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca jego złożenia, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące – przypomina MRPiPS.