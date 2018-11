Przychód, uprawniający przedsiębiorców do płacenia niższych składek, będzie zależał od trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

W 2019 r. niższe składki zapłacą więc przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczy 63 tys. zł.

Wymiar składek w tym przypadku obliczy sam przedsiębiorca. Będzie musiał pomnożyć dwie wartości:

1. Przeciętny miesięczny przychód

2. Współczynnik na dany rok kalendarzowy

Pierwszy wzór to roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym podzielony przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i pomnożony razy 30.

Drugi wzór to prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone na dany rok kalendarzowy (w 2019 roku to 4765 zł) podzielone przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego (w 2019 roku to 2250 zł) i pomnożone przez 0,24.

Współczynnik na 2019 rok wyniesie więc 0,51.

Składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.