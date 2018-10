Przychód, uprawniający przedsiębiorców do płacenia niższych składek, będzie zależał od trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

W 2019 r. niższe składki zapłacą więc przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczy 63 tys. zł.

Wymiar składek w tym przypadku obliczy sam przedsiębiorca. Będzie musiał pomnożyć dwie wartości:

1. Przeciętny miesięczny przychód

2. Współczynnik na dany rok kalendarzowy

Pierwszy wzór to roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym podzielony przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i pomnożony razy 30.

Drugi wzór to prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone na dany rok kalendarzowy (w 2019 roku to 4765 zł) podzielone przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego (w 2019 roku to 2250 zł) i pomnożone przez 0,24.

Współczynnik na 2019 rok wyniesie więc 0,51.

Składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Pozostali przedsiębiorcy zapłacą ZUS na takich samych zasadach jak dotychczas. Podstawa wymiaru składek będzie obliczona jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie i wyniesie w 2019 roku 2859 zł.

Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł składek, w tym:

- Składka emerytalna 558,08 zł

- Składka rentowa 228,72 zł

- Składka chorobowa 70,05 zł

- Składka wypadkowa 47,75 zł

- Składka na Fundusz Pracy 70,05 zł

Wyższe składki zapłacą także nowi przedsiębiorcy, których podstawę wymiaru składek stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 2019 roku zapłacą oni ZUS 675 zł, w tym

- Składka emerytalna 131,76 zł

- Składka rentowa 54,00 zł

- Składka chorobowa 16,54 zł

- Składka wypadkowa 11,27 zł

Powyższe wyliczenia nie zawierają jeszcze składki zdrowotnej.