W związku z ustawą, która weszła w życie 1 marca br., handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. W czwartek członkowie NSZZ Solidarność przedstawili podsumowanie 7 miesięcy funkcjonowania ustawy pod kątem społecznym, gospodarczym, prawnym i psychologicznym.

Z raportu przygotowanego na zlecenie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NZSS Solidarność wynika, że 90 proc. ankietowanych kobiet oraz 92 proc. ankietowanych mężczyzn pozytywnie oceniło ograniczenie handlu w niedziele. 53 proc. kobiet stwierdziło, że odczuwane przez nie zmęczenie zmniejszyło się; 36 proc. nie zaobserwowało zmian, natomiast zwiększyło się u 11 proc. pytanych, przy czym wskaźnik odczuwanego zmęczenia najwyższy jest w grupie kobiet zatrudnionych w butikach.

Zdaniem 61 proc. kobiet i 64 proc. mężczyzn ograniczenie niedzielnego handlu wpłynęło na poprawę ich samopoczucia. 34 proc. kobiet i 29 proc. mężczyzn nie zauważyło zmian, natomiast samopoczucie pogorszyło się u odpowiednio 5 i 7 proc. pytanych.

32 proc. kobiet i 48 proc. mężczyzn ocenia, że ma więcej pracy w dni poprzedzające wolną niedzielę. 66 proc. kobiet i 51 proc. mężczyzn uważa, że pracuje tak samo jak wcześniej, natomiast 2 proc. kobiet i 1 proc. mężczyzn sądzi, że w dni przed niehandlową niedzielą pracuje mniej.

Pracownicy, którzy dzięki ograniczeniu handlu zyskali wolne dni w miesiącu, zadeklarowali, że w wolnym czasie spędzają więcej chwil z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi (81 proc.); więcej odpoczywają (56 proc.); spędzają czas na aktywnym wypoczynku (40 proc.). 6 proc. pytanych twierdzi natomiast, że nic nie zmieniło się w ich funkcjonowaniu.

Jak zauważył Alfred Bujara, "ustawa ograniczająca handel jest dobrze przyjęta przez społeczeństwo i pracowników; nasze badania wskazują na duże zadowolenie wśród nich". Jak dodał, teraz Polacy mają czas dla rodziny oraz na odpoczynek. "Nie mamy tutaj negatywnych stron, bo obroty sklepów nie spadają, a wręcz wzrastają. PKB nie ucierpiało - nawet przeciwnie" - wskazał. Dodał, że odbiór społeczny ustawy jest bardzo dobry.

Bujara powiedział też, że ustawa funkcjonuje, ale trzeba ją dopracować. Jako dwie najważniejsze zmiany wskazał "uregulowanie kwestii placówek pocztowych, które są placówkami usługowymi i powinno się wyłączyć możliwość handlu lub wprowadzić zapis, że może to być w przeważającej działalności usług pocztowych", a także rozszerzenie doby pracowniczej niedzielnej od godz. 22 w soboty do poniedziałku do godz. 5. "Chcemy przekonać ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, aby przychyliło się do postulatu o takie zmiany; to jest możliwe" - wskazał Bujara.

W podsumowaniu raportu wskazano, że wprowadzenie ustawy ograniczającej handel w niedziele zmniejszyło zmęczenie odczuwane przez pracowników oraz poprawiło samopoczucie psychiczne i fizyczne. Zdaniem większości ankietowanych, ustawa ta wpłynęła na zwiększenie się kolejek do kas w dni poprzedzające wolne niedziele, ale w zestawieniu ze wskaźnikiem wzrostu sprzedaży detalicznej można uznać, że ilość klientów rozłożyła się proporcjonalnie na inne dni tygodnia.

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią.

Od 1 stycznia 2020 roku ograniczenie handlu będzie jeszcze większe - zakaz handlu ma obowiązywać we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ponadto - jak zapisano w ustawie - w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, placówkach pocztowych. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od tysiąca do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.