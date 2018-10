"W 2019 chcemy dodatkowo zwiększyć kwotę na utworzenie jednego nowego miejsca (opieki dla dziecka do lat 3 – przyp. PAP) dla tych samorządów, które nie mają żadnego żłobka. Podnosimy o 50 proc. kwotę dofinansowania z dotychczasowych 20 tys. zł do 30 tys. zł. Dla tych, którzy mają już miejsca żłobkowe, wzrost dotacji będzie nieco mniejszy z 20 tys. zł do 22 tys. zł. Kiedy potrzeby samorządowe będą wykorzystane, jest możliwość korzystania z tych pieniędzy przez podmioty niepubliczne" – poinformowała minister Rafalska podczas konferencji prasowej w Zduńskiej Woli (Łódzkie).

Dodała, że między 12 a 16 listopada ogłoszona zostanie nowa edycja programu "Maluch plus". "Chcemy, by informacja dotarła do wszystkich samorządów, nie tylko do wójtów i burmistrzów, ale też starostów i marszałków, dlatego że rozszerzyliśmy możliwość prowadzenia żłobków przez inne niż tylko gminne samorządy" - wyjaśniła.

Według Rafalskiej, sieć instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 jest w polskich samorządach stosunkowo słaba – tylko 32 proc. samorządów ma tego typu instytucje.

Jednym z przykładów miejscowości, w której nie ma żłobka jest właśnie Zduńska Wola.

To ma jednak się zmienić, ponieważ - jak podał na konferencji radny PiS i kandydat na prezydenta tego miasta Damian Kunert - w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 200 tys. zł na wykonanie dokumentacji i projektu budowy żłobka w Zduńskiej Woli dla 125 dzieci.

Minister rodziny zaznaczyła, że rząd PiS znacząco podniósł środki na program "Maluch plus". "W tym roku było o 300 mln zł więcej niż w roku 2017 czy w latach poprzednich. Wprowadziliśmy nowy moduł, który miałby zachęcić samorządy do zakładania żłobków – gwarantuje on środki na budowę żłobków na poziomie do 80 proc. czyli do 3 mln zł. Dajemy możliwość współfinansowania tego zadania i potem dofinansowania pobytu każdego dziecka w określonej kwocie" - mówiła.

Zdaniem Rafalskiej, korzystnie zmieniły się przepisy, m.in. zmieniono wymagania dotyczące liczby sal w placówce, wprowadzono nowe standardy żywienia, rady rodziców. Umożliwiono również funkcjonowanie w jednym budynku – z osobnymi wejściami – żłobków i przedszkoli.

"Uważamy, że daje to możliwość powrotu rodzicom do pracy. Chcemy stworzyć warunki decydowania – jeśli młodzi ludzie chcą takie miejsca mieć na swoich osiedlach, to obowiązkiem samorządu jest stworzenie takich usług społecznych wysokiej jakości" - podkreśliła.

Rafalska wymieniła także szereg programów przygotowanych przez rząd z myślą o seniorach, m.in. "Senior plus", dofinansowania na domy seniora, "Opieka 75 plus" i współfinansowanie usług opiekuńczych, które może realizować samorząd.

Wspólnie z ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorzem Schreiberem Rafalska udzieliła poparcia kandydatowi na prezydenta Zduńskiej Woli Damianowi Kunertowi, który jest pomysłodawcą utworzenia w tym mieście nie tylko żłobka, ale również placów zabaw przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych i Centrum Aktywizacji Seniora.