Rafalska: Stopa bezrobocia we wrześniu – 5,8 proc. Liczba bezrobotnych spadła

Na koniec września stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie co w sierpniu, czyli 5,8 proc. - poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podała, że liczba bezrobotnych spadła do ok. 950 tys. osób.