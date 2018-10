To już trzecia blokada transzy budżetowych środków w tym roku, są one bowiem wypłacane ZUS kwartalnie. W marcu zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystąpił o wstrzymanie transzy w wysokości 2,2 mld zł, a w drugiej połowie sierpnia – 3 mld zł. Decyzja zarządu ZUS oznacza pozytywne skutki dla budżetu państwa.

- Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia, a do tego uszczelnienie systemu poprzez wprowadzenie od stycznia indywidualnych numerów rachunków składkowych, pozwalają nam zrezygnować już z 8,5 mld zł dotacji z budżetu państwa.– mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Konsekwencją tej decyzji będzie niższy deficyt zarówno budżetu państwa o 8,5 mld zł jak i całego sektora finansów publicznych w przybliżeniu o 0,4 proc. PKB.

Jak informuje ZUS po ośmiu miesiącach tego roku przychody z tytułu składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były wyższe o 10,4 mld zł (9,3 proc.) w porównaniu do tożsamego okresu roku ubiegłego i wyniosły 122,3 mld zł. Wydolność FUS, czyli stosunek wpływów składkowych do wypłat na świadczenia, jest dziś w granicach 79 proc., czyli na jednym z najwyższych poziomów w najnowszej historii ZUS. Na indywidualne numery rachunków składkowych wpłynęło do końca września tego roku 191,2 mld zł składek tj. o 14,6 mld zł więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.