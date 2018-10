Składki do ZUS 2019. Zniesienie trzydziestokrotności

TK miał zając stanowisko w tej sprawie w lipcu br., jednak do rozprawy nie doszło.źródło: ShutterStock

Zniesienie limitu składek na ZUS to pomysł forsowany od prawie dwóch lat. 15 grudnia 2017 roku parlamentarzyści przyjęli nowelizację ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ta przewiduje zniesienie limitu przychodu w opłacaniu składek ZUS w wysokości trzydziestokrotności wynagrodzenia. Zmiana miałaby wejść w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. Na drodze do zrealizowania planów rządu stanął jednak prezydent z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który trafił tam początkiem stycznia i jak się okazuje – dotąd nie podjęto żadnej decyzji.