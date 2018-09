Minister zdrowia Łukasz Szumowski w obecności premiera Mateusza Morawieckiego zainicjował w Ciechanowie podpisywanie umów na dofinansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

"Bardzo się cieszę, że mogliśmy podpisać tutaj – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – cztery umowy. Dotyczą one wyposażenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. To jest pierwsza linia frontu, gdzie pacjenci zderzają się ze swoim cierpieniem i systemem ochrony zdrowia. Dzięki tym blisko 35 mln zł, które są przeznaczone na blisko 100 SOR-ów, można kupić sprzęt, szczególnie dla tych najmniejszych, gdzie tego sprzętu brakuje" – powiedział Szumowski.

Dodał, że program ma także na celu zwiększenie zatrudnienia pielęgniarek i położnych. "Wiemy, że brakuje pielęgniarek i położnych. Wiemy, że średni wiek pielęgniarek i i położnych to 55 lat. Dzięki naszym działaniom, które się toczą od ostatnich lat, wreszcie zaczęła ona wzrastać. Mamy o 10 tys. pielęgniarek więcej w systemie niż mieliśmy w roku 2016" – podkreślił minister.

Zwrócił uwagę, że 30 proc. pielęgniarek i położnych po zakończeniu studiów nie pracuje w zawodzie. "Dzięki stypendiom – 800 zł na ostatnich dwóch latach studiów i 1 tys. zł na pierwsze dwa lata wejścia do pracy, kiedy młoda adeptka zderza się z tą trudną, wymagającą, ale piękną pracą mam nadzieję, że pozwoli na to, że tych osób wchodzących do tego systemu będzie coraz więcej" – powiedział Szumowski.

"Mam nadzieję, że te działania, które tutaj podejmujemy, odniosą skutek i w rejonie północnego Mazowsza będziemy mieli lepsze SOR-y i więcej pielęgniarek i położnych" – podkreślił.