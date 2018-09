"Na program wspierający rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi rząd przeznaczy w 2019 r. 450 mln zł. Zwiększy się dofinansowanie dla samorządów, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca opieki - z 20 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększy się też kwota dofinansowania dla samorządów, w których działają już instytucie opieki nad maluchami – z 20 tys. zł do 22 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

"W listopadzie ruszy #MaluchPlus 2019. Nowi włodarze miast będą mogli przekuć swoje programy wyborcze w rzeczywistość. To szansa na nowe miejsca opieki dla najmłodszych dzieci" - napisała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska na Twitterze.

W tym roku w całym kraju w ramach programu "Maluch +" ma powstać ok. 24 tys. miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia, podał także resort.

Jak wynika z danych MRPiPS, w kraju działa obecnie 4460 placówek dla maluchów oferujących prawie 126 tys. miejsc opieki. W porównaniu z rokiem 2015 liczba instytucji opieki dla najmłodszych dzieci zwiększyła się o 49%, a miejsc dla maluchów jest więcej o ok. 42 tys. niż w roku 2015. Łącznie opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna objętych jest ok 16,6% dzieci od 1. do 3. roku życia (uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik użłobkowienia wynosi 17,8%).