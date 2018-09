Co czwarty ankietowany zatrudniony na etacie deklaruje, że w ciągu dwóch lat założy firmę. Z kolei o pracy na własny rachunek myśli co drugi badany mężczyzna i co trzecia pytana kobieta. Tak wynika z badania „Indeks przedsiębiorczości Tax Care”. Z danych GUS wynika, że liczba zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych pięć miesięcy z rzędu przekracza 3 mln. Z kolei każdego dnia w Polsce rejestruje się ponad 900 firm. To o ponad 100 więcej niż dwa czy trzy lata temu (liczba rejestracji jednego dnia w pierwszym półroczu 2017 r. to 834, w 2016 – 798, w 2015 – 809).