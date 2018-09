2,2 mln wniosków o 500 plus i 300 plus złożonych on-line od lipca

"Przekroczyliśmy dziś barierę 2,2 mln wniosków online (złożone zaledwie od lipca) o 500+ (724k) i 300+ (1,48mln)" - podał Marczuk na swoim profilu na Twitterze. "To są już b. poważne liczby w procesie budowania e-państwa" - dodał.źródło: ShutterStock

Przekroczyliśmy barierę 2,2 mln wniosków o dofinansowanie w ramach programów 500 plus i 300 plus złożonych od lipca on-line - poinformował w poniedziałek wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk na Twitterze. Zauważył, że to "poważne liczby w procesie budowania e-państwa".