"W poniedziałek udało się nam zakończyć wysyłkę ponad 20 mln listów na 19 dni przed zapisanym w ustawie terminem" - powiedział PAP rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik przypomniał, że wysyłka odbywa się co roku w wakacje. W tym roku listy ZUS wysłał do 20,7 mln osób, z czego prawie 2,1 mln za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS - drogą elektroniczną. Tyle osób ma swój profil na Platformie i one mogą tam - również na bieżąco - dowiedzieć się o swoich składkach na ZUS, skorzystać z kalkulatora emerytalnego, przesłać korespondencję do Zakładu.

18,6 mln tradycyjnych listów ZUS zaczął drukować i rozsyłać w ostatnim tygodniu czerwca. Miał na tę operację czas do początku września, ale ostatnia transza papierowych kopert trafiła do wysyłki w poniedziałek 13 sierpnia - powiedział PAP rzecznik.

W informacji ZUS podaje najważniejsze dane o stanie finansów na emerytalną przyszłość. Rzecznik apeluje, by korespondencję z ZUS dokładnie przeczytać i zweryfikować informacje o odprowadzonych składkach w 2017 r.

List zawiera również informację o hipotetycznej emeryturze w różnych wariantach - ile dostalibyśmy jedynie na podstawie zgromadzonych dotychczas składek, a ile, gdybyśmy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego płacili takie składki jak dotychczas.

"Trzeba jednak pamiętać, że wyliczona w liście emerytura nie uwzględnia przyszłych waloryzacji składek oraz możliwej zmiany pracy i tym samym zmiany wysokości płaconych składek" - zaznaczył Andrusiewicz.