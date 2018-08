W ostatnim czasie media podawały informacje o pracach w resorcie rodziny pracy i polityki społecznej nad zwiększeniem świadczenia wychowawczego z 500 zł do 1000 zł.

"W związku z pojawiającymi w mediach informacjami dot. zwiększenia wysokości świadczenia wychowawczego informuję, że nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu +Rodzina 500+" - podkreśliła w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Rafalska.

Przypomniała, że trwa przyjmowanie wniosków i wydawane są decyzje przyznające świadczenie w wysokości 500 zł na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. Rafalska zaznaczyła, że ministerstwo rodziny na bieżąco monitoruje realizację programu i jego efekty.

Do informacji medialnych ws. "500 plus" odniósł się także wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. "Program działa świetnie, a o nowych planach wsparcia rodzin będziemy myśleć w zależności od stanu finansów" - napisał na Twitterze.

Do końca czerwca wsparciem z rządowego programu "Rodzina 500 plus" objęto ponad 3,74 mln dzieci do 18 lat. Od początku tego roku do ponad 2,45 mln rodzin trafiło ponad 11,3 mld zł.

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o "500 plus" w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; złożenie wniosku w październiku oznacza wypłatę do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, to świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Ministerstwo przypomina także, że rodziny, które będą się chciały ubiegać o świadczenie "500 plus" drogą elektroniczną, mają do wyboru trzy kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wniosek o świadczenie można także składać drogą tradycyjną - w urzędzie lub pocztą.