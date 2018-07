Bojanowska w środę w Rzeszowie uczestniczyła w spotkaniu w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Na konferencji prasowej przed spotkaniem wiceminister przypomniała, że w połowie maja br. została przedstawiona "mapa drogowa" budowy systemów wsparcia osób niepełnosprawnych ich rodzin. "I ta mapa drogowa opiera się na trzech filarach. Pierwszy to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugi filar to Pakiet Społecznej Odpowiedzialności i trzeci filar to program Dostępność plus" – powiedziała Bojanowska.

Podkreśliła, że fundusz wsparcia osób z niepełnosprawnościami będzie zasilany z dwóch źródeł. Z części składki, która jest odprowadzana do funduszu pracy oraz z daniny solidarnościowej płaconej przez osoby fizyczne, których dochód w danym roku podatkowym przekroczy milion złotych.

"W związku z tym przewidujemy, że środki z funduszu wyniosą około 1,8 mld zł. I właśnie dzisiaj, na tym spotkaniu, chcemy rozmawiać, na jakie formy pomocy osobom niepełnosprawnym te środki powinny być przeznaczone" – zaznaczyła.

Bojanowska zapowiedziała również, że w ramach Pakietu Społecznej Odpowiedzialności przewidywana jest reforma systemu orzekania o niepełnosprawności. "Dzisiaj te prace zespołu, które trwały ponad rok, dobiegają końca i wkrótce panu premierowi zostanie przedstawiony projekt ustawy w tym zakresie" – dodała wiceminister.

W ramach tego pakietu rząd planuje również sfinansować dodatek do emerytury, tak zwany EWK dla rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawny.

Obecna na konferencji wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz powiedziała, że budowa systemu wsparcia osób niepełnosprawnych to przykład polityki solidarnego państwa. "Dopiero ten rząd tak naprawdę zauważył kompleksowo sytuację osób niepełnosprawnych i realnie chce włączyć te osoby w system pracy i system społeczny" – mówiła Podhalicz.

Podkreśliła, że osoby niepełnosprawne to "bardzo często bardzo zdolni ludzie", którzy bez pomocy państwa nie są w stanie pomóc sobie sami, np. znaleźć pracy.